Telia bekrefter utbytte

Telia hadde en driftsmessig fri kontantstrøm på 12,1 milliarder svenske kroner i 2020, ifølge en oppdatering fra selskapet.

Resultatene legges frem 29. januar.

For 2020 bekrefter styret i Telia at de har som intensjon å betale et utbytte på to svenske kroner pr. aksje. Selskapet opplyser at de ser dette som et bærekraftig minimumsnivå for utbytte de kommende årene.

Driftsresultatet i fjerdekvartal 2020 vil bli negativt påvirket av nedskrivninger på 7,8 milliarder svenske kroner, knyttet til den finske virksomheten.