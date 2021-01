Tøffere tider for Telenor-datter

I fjerde kvartal 2020 fikk Telenor Groups datterselskap i Bangladesh, Grameenphone, et driftsresultat på 1,66 milliarder kroner, ned fra 1,77 milliarder kroner i fjerde kvartal 2019. Ebitda før andre poster endte på 2,34 milliarder kroner, mot 2,46 milliarder kroner året før.

Grameenphone omsatte i perioden for 3,69 milliarder kroner, mot 3,89 milliarder kroner for et år siden.

Abonnement og trafikkinntekter målt i lokal valuta falt med tre prosent mens ebidta ble redusert med fire prosent. I løpet av kvartalet økte antall abonnementer med 1,45 millioner til 79,04 millioner.