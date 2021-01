Sterkere resultat enn ventet fra Telia

Telia fikk et justert driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) før spesielle poster på 7.477 millioner svenske kroner i fjerde kvartal 2020, mot 7.914 millioner svenske kroner i samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport fredag.

Det var ventet en justert ebitda på 7.458 millioner svenske kroner, ifølge Infront-konsensus, skriver TDN Direkt.

Omsetningen ble 23.464 millioner svenske kroner, mot ventet 23.239 millioner svenske kroner.

Telia Norge

Telia Norge fikk en ebitda på 1.594 millioner kroner i fjerde kvartal 2020, mot 1.428 millioner kroner i samme periode året før.

Det kommer frem i en melding fra selskapet fredag.

Total nettoomsetning i Norge var 3.514 millioner kroner mot 3.511 millioner i samme periode året før.

Administrerende direktør i Telia Norge, Stein-Erik Vellan, skriver i meldingen at selskapet har levert solide tall og fått en stabil kundebase.

– Samtidig er vi ikke fornøyd med at inntektene på både mobil- og fastnett er fallende sammenlignet med 2019, skriver Volan.

– På mobilsiden handler det primært om bortfall av roaminginntekter som følge av koronasituasjonen, og noe skyldes også tap av mobilkunder i privatmarkedet. På TV- og bredbåndssiden er det sterk konkurranse om kundene som gjør at inntektene per kunde faller noe. Samtidig har vi hatt et sterkt kostnadsfokus gjennom hele året, noe som bidrar til en styrket resultatside.

Færre mobilabonnenter

Telia Norge hadde 2,247 millioner mobilabonnenter ved utgangen av kvartalet, mot 2,265 millioner foregående kvartal og 2,276 millioner samme kvartal året før.

Antallet bredbåndsabonnent var 469.000 ved utgangen av kvartalet, mot 461.000 foregående kvartal og 445.000 samme kvartal året før.