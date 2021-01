Banker analytikerne: – Har mye mer å gi

Svenske Ericsson slo forventningene med sine fjerdekvartalstall fredag.

Justert driftsoverskudd endte på 11,0 milliarder svenske kroner, opp fra 6,5 milliarder ett år tidligere. Ifølge Reuters var medianestimatet på forhånd 8,58 milliarder. TDN Direkt viser til Infront-konsensus på 8,7 milliarder.

Inntektene landet på 69,6 milliarder kroner, en økning på 5 prosent fra fjerde kvartal 2019. Her var forventningene 68,35 milliarder ifølge Reuters og 67,8 milliarder ifølge TDN Direkt.

Fremgangen var drevet av sterkt salg av 5G-utstyr og det at flere land har forbudt den kinesiske konkurrenten Huawei.

– Har mye mer å gi

Selskapet melder også om langt bedre marginer. Bruttofortjenesten er økt til 40,6 prosent, opp fra 36,8 prosent for ett år siden, og er dermed tilbake på nivåene for ti år siden, ifølge Reuters.

Ericsson poengterer dessuten at driftsmarginen på 12,5 prosent i 2020 innebærer at selskapet nådde 2022-målsettingen om 12–14 prosent to år tidligere enn planlagt.

– 2022-målene er simpelthen for lave. Ericsson har mye mer å gi, sier Christer Gardell ifølge nyhetsbyrået. Gardell er medgrunnlegger i Ericsson-aksjonær Cevian Capital.

Forøvrig har Ericsson-styret foreslått et utbytte på 2,00 svenske kroner. Ifølge TDN Direkt var det ventet til 1,74 kroner.

Ericsson-aksjen bykset tidlig opp i Stockholm-handelen fredag, og går nå mot en oppgang på drøyt 8 prosent.