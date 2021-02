– Brukt krisen godt og kommet styrket ut

– Kvartalet og hele året var solid. Vi har hatt masse usikkerhet og blitt truffet av corona, spesielt for roaming i Norden og stengte markeder i Asia. For året ser man et fall i abonnements- og trafikkinntekter på 2 prosent, men vi bestemte oss tidlig for å få fart på digitaliseringsprosessen og har greid å oppnå et driftsresultat (organisk EBITDA) som har økt med 2 prosent, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor til Finansavisen.