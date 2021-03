Kraftig inntektsøkning

Nortels trafikk- og abonnementsinntekter vokste i fjerde kvartal til 13,4 millioner kroner, opp fra 0,6 millioner i samme periode året før.

EBITDA endte i perioden på minus 11,2 millioner kroner, mot minus 7,3 millioner i fjerde kvartal 2019.

I hele 2020, som var selskapets første fulle driftsår, fikk selskapet 3.000 nye kunder. 1.000 av disse kom til i fjerde kvartal.

Nortel inngikk i januar en treårig avtale med Mobit, som er Norges største forhandlerkjede innen mobil og IT til bedriftskunder. I tillegg har selskapet i år planer om å utvide produkttilbudet med Fast Mobilt Bredbånd i andre halvår.

For 2021 forventer Nortel en vekst på rundt 300 prosent år over år, slik at den organiske omsetningen vil overstige 100 millioner kroner.

Nortel ble tatt opp til handel på Euronext Growth i midten av november 2020.

Nortel 4. kvartal (Mill. kr.) 4.kv./2020 4.kv./2019 Driftsinntekter 13,71 0,61 Driftsresultat −13,32 −7,58 Resultat etter skatt −10,21 −5,8