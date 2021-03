– Aksjen har mer å gå på

DNB Markets setter i dagens aksjerapport søkelyset på Telenor. Meglerhuset merker seg at aksjen har ligget tilnærmet sidelengs siden midten av desember, og at den før dette hadde svekket seg gradvis helt fra begynnelsen av oktober i fjor.

Telenor er så langt i år opp kun 3 prosent, og henger dermed etter OBX-indeksen som står i pluss 9 prosent i samme periode.

«Løftet de siste dagene ser ut til å være drevet av nyheter knyttet til virksomhetene i Asia. Markedet øyner muligheter for strategiske endringer i virksomheten i Malaysia, og samtidig har selskapet sikret ny kapasitet på det vi mener er attraktive betingelser for virksomheten i Bangladesh», heter det i rapporten.

– Mer å gå på

«Det ser også ut til at økt usikkerhet knyttet til virksomheten i Myanmar i liten grad har trukket i motsatt retning, hvilket kan indikere at ihvertfall når det gjelder verdsettelsen kan nedsiderisikoen her allerede være reflektert», skriver DNB Markets videre.

Meglerhuset mener aksjen fortsatt er attraktivt verdsatt i forhold til sammenlignbare aktører, og ser i tillegg støtte i en direkteavkastning på nesten 6 prosent.

«Kursen har etter vårt syn mer å gå på», skriver analytikerne, og viser til sin kjøpsanbefaling med kursmål 190 kroner.

Telenor stengte tirsdag på 150,85 kroner, og DNB Markets ser dermed en oppside på 25-26 prosent.