Lockheed Martin skal utvikle satellittbasert 5G-nett

Lockheed Martin melder tirsdag at selskapet har inngått et partnerskap med Omnispace for utviklingen av et globalt, satellittbasert 5G-nettverk.

Samarbeidet kan gjøre selskapene til potensielle konkurrenter med Elon Musks Space X-prosjekt Starlink, satellittselskapet AST & Science samt OneWeb og Telesat, selskaper som utvikler eller bygger ut satellittbaserte internettjenester.

Nettverket skal brukes både av statlige og kommersielle kunder, og skal ifølge meldingen skille seg fra sine konkurrenter ved at det ikke skal være behov for basestasjoner på bakken. Det vil si at mobile enheter skal kunne kommunisere direkte med satellittene, som skal gi lavere forsinkelse.

«Sømløs, global 5G-tilkobling har et bredt spekter av sivile og kommersielle applikasjoner. Det gir også dekning og kapasitet til å støtte forsvar, regjering og militær bruk, inkludert mobil felles kommunikasjon,» heter det i meldingen.

Ifølge CNBC vil Omnispaces neste skritt være å teste konseptet i praksis. Selskapet er dog ikke ferdig med å utvikle systemet enda, men administrerende direktør Ram Viswanathan har uttalt at systemet vil ha en langt lavere kostnad enn lignende satellitt-prosjekter.