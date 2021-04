Meglerhus ser mindre oppside for tungvekter

SEB kutter nå sitt kursmål på Telenor fra 172 til 168 kroner, melder TDN Direkt.

Meglerhuset beholder imidlertid sin kjøpsanbefaling på aksjen.

«Med kun marginal covid-19-effekt i første kvartal 2020 vil sammenligningsgrunnlaget fortsette å være tøft i første kvartal 2021 og EBITDA ventes å falle på årsbasis», heter det i rapporten.

Til tross for at det ventes at inntjeningen gradvis vil bedre i løpet av året, forbli utviklingen i Myanmar den største usikkerheten, skriver SEB, ifølge nyhetsbyrået, og ser begrenset med

Mandag nedjusterte Goldman Sachs sin anbefaling av aksjen fra Kjøp til Nøytral.

For en uke siden nedgraderte også Exane BNP Paribas Telenor-aksjen , mens DNB Markets derimot tror telegiganten har mer å gå på.

Telenor-aksjen er hittil i år opp cirka 2,5 prosent, mens den de siste tolv månedene har steget 7,8 prosent.