Telia og NENT Group enige om ny avtale

Telia og NENT Group er enige om ny avtale, ifølge en pressemelding.

Partene er enige om en ny langsiktig distribusjonsavtale som sikrer norske Telia-kunder tilgang til alle NENT sine kanaler og strømmetjenester.

Avtalen gir tilgang til TV3, V4, TV6, Viasat Nature, Explorer, History, V Sport+, V Sport, V Premium, V Film Family og V Sport Golf, i tillegg til strømmetjenestene Viaplay og Filmfavoritter.

Beklager

Stein-Erik Vellan, administrerende direktør for Telia Norge, beklager overfor kundene situasjonen som har vært den seneste tiden. Siden 1. mars har 470.000 Telia-kunder vært uten kanalene.

– Vi forstår frustrasjonen, men vi har nå funnet en god løsning for begge parter, sier han.

Kanalene og strømmetjenestene vil være tilbake i Telias TV-pakker i løpet av ettermiddagen fredag.

– Vi er glade for å kunne bekrefte at vi har blitt enige med Telia om en helt ny avtale som sikrer at kundene til Telia igjen får tilgang til våre kanaler, sier kommersiell direktør i NENT Group, Kim Poder.