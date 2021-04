Traff ikke bonusblinken

Ice Group fortsatte med røde tall på bunnlinjen i fjor. Telekomselskapets nettoresultat endte på nesten 1 milliard kroner i minus i 2020 – imidlertid en forbedring på 140 millioner fra året før.

Mobilselskapet fortsetter å bygge seg opp som den store utfordreren til Telenor og Telia. Ice Group har kapret 10 prosents markedsandel, som gjenspeiles i et inntektshopp i fjor på 220 millioner kroner, til drøye 1,9 milliarder. Justert EBITDA karret seg dermed over på plussiden, til 41 millioner kroner.

Magrere bonusfest

Tross milliardtap over flere år, har lederlønningene og bonusfesten for selskapets topper vært spektakulær, med tanke på at selskapet ikke har tjent én krone og har manglet fullfinansiering for 5G, som rulles ut i år.

Men i fjor kom det et skifte i spesielt bonusutbetalingene til selskapets to lønnstopper.

I årsrapporten står det at «konsernsjefen er kvalifisert til å motta en årlig bonus på opptil 75 prosent av den årlige grunnlønnen hvis forholdene gjelder.»

Mens grunnlønningene økte med 2–300.000 kroner hver for konsernsjefen og finansdirektøren i fjor, falt bonusene med det dobbelte.

BONUSVINNER: Finansdirektør Henning Karlsrud i Ice Group har to år på rad oppnådd høyest bonusutbetaling. Foto: Ice

Konsernsjef Eivind Helgakers bonus ble barbert med 520.000 kroner, til 1,36 millioner kroner i fjor. Finansdirektør Henning Karlsrud, som oppnådde fetere bonus enn toppsjefen i 2019, er igjen bonusvinner selv etter et skrell på 540.000 kroner, til 1,4 millioner.

Årsrapporten oppgir ingen begrunnelser for bonuskuttene.

Tjente mindre

Til tross for at finansdirektøren er bonusvinneren, tjente toppsjefen mest – men begge måtte nøye seg med lavere totallønn i fjor.

Helgaker fikk skrellet sin totale lønnskompensasjon med 400.000 kroner, til 4,82 millioner kroner i 2020.

Karlsrud fikk drøye 300.000 kroner mindre, og endte med 4,3 millioner i samlet lønnsutbetaling i fjor.