Jakter på glemte aksjer i Norge

Husker du Stento ASA, et selskap som var notert på Oslo Børs, men som ble strøket av listen etter en fusjon i 2003?

Ble du akterutseilt da selskapet dro fra Norge, har du liggende noen aksjer fra den gang, og kan du dokumentere eierskapet?

Da vil Koen Claerbout, konsernsjef i belgiske Zenitel, ha kontakt med deg.

Nå heter nemlig selskapet Zenitel. Det jobber med spesialisert telekom for proffmarkedet, og er notert på den Euronext-eide Brussel-børsen.

Problem: Høy akseptgrad

I november fikk Zenitel et gullkantet tilbud om oppkjøp som styret i selskapet har anbefalt.

Budet på Zenitel kommer fra hovedaksjonæren 3D investors, et familieeid investeringsselskap i Belgia. Budet er rundt 40 prosent over børskursen fra november.

Problemet er at belgisk lov krever en veldig høy akseptgrad for å kunne gå til tvangsinnløsning.

I Norge er grensen 90 prosent. I Belgia er derimot grensen avhengig av hvor mange aksjer man har fra før, og i dette konkrete tilfellet trenger 3d investors 96,29 prosent for å kunne innløse resten uten videre.

Fristen for å akseptere budet er 1. april, men den kan forlenges. Planen er deretter å stryke selskapet fra børsen.

– Problemet er at det trolig er en del norske aksjonærer i selskapet som neppe har noe særlig fokus på eierskapet. Kanskje har de ikke fått med seg at det nå er en mulighet for å cashe inn, sier Claerbout.

– Vil være synd

Markedsverdien av Zenitel er for tiden rundt 75 millioner euro, eller rundt 770 millioner kroner.