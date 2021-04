Det er ventet at Telenor vil få en EBITDA før andre poster på 13,123 milliarder kroner for første kvartal. Det viser et gjennomsnitt av estimater Telenor har hentet inn fra analytikere pr. april 2021.

Det er også ventet at inntektene vel komme opp i 28,881 milliarder kroner, mot 30,953 milliarder i første kvartal i fjor.

Driftsresultatet forventes å komme på 6,2 milliarder. Noe som i så fall vil være en nedtur fra første kvartal 2020, da driftsresultatet endte på 6,6 milliarder kroner.