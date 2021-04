Nortel har sikret seg ny kontrakt

Nortel har inngått en kontrakt med Åkerblå Group, opplyses det i en børsmelding.

Åkerblå, som i hovedsak betjener kunder innen fiskeoppdrett, men også brønnbåt- og servicebåtnæringen, legemiddelindustrien, forsknings- og undervisningsinstitusjoner samt offentlig sektor, har valgt Nortel som sin leverandør av telecom-tjenester.

– Vi valgte Nortel som leverandør av telefoni fordi de tilbød oss løsninger skreddersydd for våre behov i en verden i stadig mer bevegelse og med behov for mer dataflyt. I tillegg ser vi også økonomiske gevinster ved et samarbeid med Nortel, sier CTO Eirik Johansen Bjørgan i Åkerblå Group i en kommentar.