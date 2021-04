Telenor og Axiata diskuterer fusjonering av operasjoner

Telenor skriver i en melding torsdag at selskapet er i diskusjoner med det malaysiske telekomselskapet Axiata om en potensiell sammenslåing av selskapenes mobilvirksomheter, Celcom og Digi.

Begge parter vil ifølge meldingen få en likeverdig eierandel på 33,1 prosent i den nye enheten.

Som en del av transaksjonen vil Axiata motta nyutstedte aksjer i Digi, et vederlag fra ny gjeld i det sammenslåtte selskapet på cirka 400 millioner dollar og ca. 70 millioner dollar, tilsvarende om lag 600 millioner kroner, fra Telenor.

«Partene har som mål å skape den ledende teleoperatøren i Malaysia. En transaksjon vil gi synergier og gi verdi for aksjonærene i tråd med vår strategi om å videreutvikle Telenors asiatiske portefølje,» heter det i meldingen.

Partene venter at avtalen skal bli fullført i løpet av andre kvartal 2021, men melder samtidig at det ikke er sikkert at diskusjonene vil resultere i en endelig avtale.