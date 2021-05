Milliarder tapt for Telenor i Myanmar

Telenor oppnådde en EBITDA før poster på 13,015 milliarder kroner i første kvartal 2021 – en drøy milliard lavere enn 14,106 milliarder i første kvartal 2020.

Det viser rapporten for første kvartal som telekomgiganten la frem tirsdag morgen klokken 07.00.

Resultatet var også svakt lavere enn analytikernes forventninger om 13,102 milliarder. Etter to kvartaler på rad med milliardvekst, ble det dermed stopp for Telenors vekst.

6,5 milliarder tapt

I første kvartal var det blant annet den pågående konflikten i Myanmar som tynget Telenors resultat.

Telekomgiganten har derfor besluttet å skrive ned hele verdien av Telenor Myanmar på 6,5 milliarder kroner i første kvartal.

– I Myanmar opplever vi en uoversiktlig og usikker situasjon. Vi er dypt bekymret for utviklingen i landet, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor i børsmeldingen.



«På bakgrunn av stadig dårligere utsikter for økonomien og forretningsklimaet i landet, kombinert med en forverret sikkerhets- og menneskerettighetssituasjon, ser vi få tegn til bedring i tiden fremover. Det er grunnen til at vi velger å nedskrive hele verdien av Telenor Myanmar», skriver selskapet.

Usikkerheten rundt utviklingen i landet, gjør at Telenor tar Myanmar ut av utsiktene for året.

Resultatfall

Telenors omsetning ble 28.873 millioner kroner i kvartalet, ned fra 30.953 millioner i tilsvarende kvartal i 2020. På forhånd ventet analytikerne en omsetning på 28.783 millioner.

Driftsresultatet ble minus 632 millioner kroner i kvartalet – bratt ned fra 6.636 millioner i første kvartal i fjor. Analytikerne ventet på forhånd 6.117 millioner kroner.

Av åtte analytikere har fem kjøpsanbefaling på Telenor-aksjen og tre har hold. Gjennomsnittlig kursmål er 170 kroner pr. aksje, varierende fra 155 kroner til 190 kroner.

Flere abonnenter

Til tross for resultatraset for Telenor, fikk telekomgiganten 5 millioner flere mobilabonnenter i kvartalet, inkludert 2 millioner i Myanmar. Abonnentbasen var 187 millioner ved utgangen av kvartalet.

Kvartalet viser likevel et fall på 4 prosent i organisk vekst for abonnements- og trafikkinntektene samlet.

For hele året 2021, unntatt Myanmar, gjentar Telenor forventningene om at organiske abonnements- og trafikkinntekter og EBITDA forblir rundt 2020-nivået, og at capex forblir mellom 15–16 prosent.

Telenor (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 28.873 30.953 EBITDA 13.015 14.106 Driftsresultat - 632 6.636 Resultat før skatt n n