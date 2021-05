Telenor om milliardtapet: – Ville ikke guidet annerledes

Telenor leverte milliardras i årets første kvartal – etter å ha skrevet ned hele verdien på 6,5 milliarder kroner i Myanmar.

– Vi visste at Myanmar ville få en negativ påvirkning på både omsetningen og EBITDA-resultatet til Telenor – før konflikten oppsto, sier finansdirektør Tone Hegland Bachke i Telenor.

– Vi ville derfor ikke guidet annerledes for 2021 om vi på forhånd visste om kuppet i Myanmar, legger Bachke til.

Telenor-aksjen, som normalt har små bevegelser, faller tirsdag formiddag 2,11 prosent og handles for 146 kroner på Oslo Børs etter rapporten ble lagt frem.

MYANMAR ENDRER IKKE GUIDINGEN: Finansdirektør Tone Hegland Bachke i Telenor. Foto: Telenor

Usikkert om Telenor blir

Under militærkuppet i Myanmar 1. februar stengte kuppmakerne ned mobiltelefonnettverk og datatjenester for Telenors 18 millioner abonnenter. Telefontjenester for tale og sms har siden kommet opp igjen, men datatjenestene er fortsatt stengt.

Militærkuppet har utviklet seg til en blodig konflikt med hundretalls drept under demonstrasjoner mot kuppmakerne. Usikkerheten rundt utviklingen i landet, fikk Telenor til å skrive ned hele verdien av Telenor Myanmar.

– Vi er dypt bekymret for Myanmar og utviklingen i landet. Situasjonen er uoversiktlig og usikker, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor.

TIDLIGERE ASIA-SJEF: Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor var leder for telekomkjempens operasjoner i Asia før han ble toppsjef for Telenor. Foto: KRISHNENDU HALDER

– Som følge av menneskerettighetssituasjonen, sikkerheten, og det forverrede økonomiske forretningsklimaet, ser vi begrensede utsikter til bedring fremover, og har derfor besluttet å nedskrive hele verdien av Telenor Myanmar.

– Telenor ser på ulike alternativer i Myanmar fremover. Vår fortsatte tilstedeværelse vil være avhengig av utviklingen i landet og evnen til å bidra positivt til Myanmars befolkning, la Brekke til.

Gjentar guidingen

Under fjerde kvartalsfremleggelsen 2. februar, dagen før militærkuppet i Myanmar, oppga Telenor at økt lønnsomhet i 2020 gjør at selskapet igjen øker de driftsmessige investeringene i år. Selskapet guider abonnements- og trafikkinntekter og EBITDA i 20201 rundt samme nivå som i fjor.

Investeringene i 2021 ble økt til mellom 15 og 16 prosent av salgsinntektene, etter at investeringsbudsjettet ble kuttet i 2020 fra rundt 15 til 13 prosent for å møte pandemien.

Under dagens kvartalspresentasjon gjentok Telenor at for helåret 2021, unntatt Myanmar, gjentas forventningene om at organiske abonnements- og trafikkinntekter og EBITDA forblir rundt 2020-nivået, og at investeringene forblir mellom 15 og 16 prosent.