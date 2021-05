Analytiker sikker på at Telenor forlater Myanmar

– Det er flere muligheter for hva som kan skje med Telenors virksomhet i Myanmar. De kan bli værende dersom regimet legger om kursen, de kan selge og de kan legge ned virksomheten. Vi tror hovedscenariet er at vi får en exit, sier Frank Maaø, analytiker i DNB markets.

Tirsdag la Telenor frem kvartalsrapporten som viste et milliardras i første kvartal etter militærkuppet i Myanmar 1. februar.

Den store nyheten i rapporten var at Telenor på grunn av usikkerhet i det asiatiske landet, skrev ned hele verdien på 6,5 milliarder kroner i Myanmar i kvartalet.

Maaø trekker frem at militærjuntaen står for et terrorregime som gir ESG-risikoer.

– Det er mange dilemmaer her, men jeg tror at å være med på å finansiere militærregimet gjennom å betale skatter og avgifter mens Telenor er ilagt strenge internasjonale sanksjoner, vil være tungt. Jeg er temmelig sikker på at Telenor forlater Myanmar, slik det ser ut nå.

Rapporten overrasket markedet. Telenor-aksjen, som normalt har mindre bevegelser, falt umiddelbart drøye 2,5 prosent og ble handlet for rundt 145 kroner gjennom dagen på Oslo Børs.

Kan sende kursen opp

DNB Markets har en kjøpsanbefaling på Telenor-aksjen og kursmål 183 kroner. Maaø merket seg i rapporten at milliardnedskrivingen av Myanmar, også bidro til å senke nettogjelden i kvartalet for Telenor.

– Nettogjelden slår rett inn på verdsettelsen analytikerne gjør av Telenor, og var 6 kroner lavere pr. aksje etter nedskrivingen. Når gjelden er 6 kroner lavere pr. aksje, er «sum of the parts»-verdien på aksjen også 6 kroner høyere, alt annet likt.

VENTER MYANMAR-SALG: Analytiker Frank Maaø i DNB Markets. Foto: DNB Markets

– Vi satte Myanmar til null i forrige måned, mens de fleste analytikerne nok har hatt Myanmar inne i sine verdsettelser på Telenor. Nå må de justere verdien ned.

– Myanmar sto for 8 kroner i vår verdsetting på 183 kroner, da aksjekursen falt etter kuppet. Det er uten tvil allerede en betydelig rabatt på aksjen relatert til Telenor Asia, samtidig som det er flere triggere knyttet til mulige strukturhendelser.

– Det er i prinsippet oppside i Telenor-aksjen ved et salgsscenario av Myanmar-virksomheten til en annen aktør, men Telenor har ikke ønsket å svare på hvor mye gjelds- og leasingforpliktelser de har til partnere som tårnselskap, Ericsson og Google.

– Ikke alt dette er like lett å løpe fra, om det skulle bli nødvendig med en «hard exit».

– Selger til diktatur

Maaø mener det er flere strategiske aktører som i prinsippet kan tenkes å ville kjøpe Telenors Myanmar-virksomhet, selv om militærjuntaen har stengt ned datanettet for Telenors 18 millioner kunder i landet.