Tok jafs av mobilmarkedet

I et krevende marked fortsetter Ice Group å vokse og passerte 650.000 mobilkunder i kvartalet. Det gikk frem av kvartalsrapporten fra telekomleverandøren torsdag.

Mobilselskapet Ice jager konkurransen i det norske markedet som den eneste aktøren med eget mobilnett, i tillegg til Telenor og Telia.

Telekomselskapet har landsdekkende nett i Norge og kunder i Danmark. Ice opererer et rent 4G mobilnett, og leverer tjenester innen smarttelefoni og mobilt bredbånd til forbruker- og bedriftskunder.

Aksjen falt

Til tross for at Ice kunne vise til flere rekorder i kvartalet, var markedet ikke imponert og sendte aksjen ned 4 prosent, til 17,30 kroner på Oslo Børs, torsdag.

Ice ble børsnotert i mai 2019 til 20 kroner pr. aksje, og hadde lenge vind i seilene og steg til 25 kroner.

Siden har selskapet lagt frem milliardtap hvert kvartal, etter å ha brukt store summer på å finansiere utbyggingen av 5G-nett og vekst i kundemassen.

Bedring

Ice har fremdeles tilgode å tjene penger, men i første kvartal var det bedring å spore i hele rekken av resultatet.

Etter at selskapet for første gang leverte et positivt EBITDA-resultat i fjor, var det duket for ny rekord i årets første kvartal.

Høyere inntekter bidro til at Ice leverte et rekordhøyt justert EBITDA-resultat på 86 millioner kroner, opp fra skarve 4 millioner i første kvartal i fjor.

Rekordresultatet bidro til å løfte justert EBITDA-margin til 16 prosent, opp fra 1 prosent i første kvartal i fjor.

Bedringen i resultatet kommer blant annet etter at Ice fikk reforhandlet leieavtalen av Telias mobilnett, og ser muligheter for å spare rundt 220 millioner kroner i år. Ice leier tilgang hos Telia i områder selskapet ikke har egen dekning.

Gjentar guidingen

Telekomsektoren er lite påvirket av coronapandemien, og Ice planlegger å holde tempoet oppe for kapre flere kunder.

Selskapet gjentar at investeringsnivået er beregnet til å ligge mellom 20 til 25 prosent av omsetningen. Ice planlegger å bygge mellom 300 og 500 basestasjoner i år.

Selskapets justerte EBITDA-margin er ventet å ligge mellom 15 til 20 prosent, på linje med marginen i første kvartal.

I 2019 var EBITDA-marginen minus 9 prosent, før den steg til 2 prosent i 2020.

Ice Group (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 552 491 Justert EBITDA 86 4 Driftsresultat -58 -177 Resultat før skatt -263 -420