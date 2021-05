Nominasjonskomiteen har i sin innstilling til bedriftsforsamlingen innstilt Gunn Wærsted til gjenvalg som styreleder i Telenor for en periode på inntil to år, går det frem av en børsmelding.

Videre innstilles det på gjenvalg av styremedlemmene Jørgen Kildahl og Jon Erik Reinhardsen.

Til slutt er Elisabetta Ripa innstilt til valg som nytt styremedlem for en periode på inntil to år. Ripa er nominert for å erstatte Sally Davis, som har besluttet å tre ut ved utløp av perioden.