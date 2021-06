Meglerhus kutter i Ice

I en oppdatering onsdag kommer det frem at DNB Markets setter ned kursmålet til Ice Group med to kroner pr. aksje – fra 24 til 22 kroner. Samtidig gjentar meglerhuset kjøpsanbefalingen, skriver TDN Direkt.

Oppdateringen kommer etter at DNB nedjusterte service-omsetningsestimatene for 2022 og 2023 med henholdsvis 4,5 og 5,7 prosent. Samtidig forventer også meglerhuset at driftskostnadene for 2021-22 vil øke med 50-60 millioner kroner, mens kostnadene for 2023 vil øke noe mindre.

Ifølge TDN Direkt mener DNB Markets at Ice burde kunne dra fordeler av økt utbygging av selskapets mobilnettverk, at økonomien gjenåpnes og en mulig gjeldsavtale med Goldentree.