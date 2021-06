Norgeseliten på kroken – leverer til 2.200 elektrikere

Nortel har inngått en kontrakt med elektrikerkjeden Norgeseliten, opplyses telekomselskapet i en melding.

Kontrakten gjør Nortel til foretrukket partner innen teletjenester for alle Norgeselitens 2.200 fagutdannede elektrikere, opplyses det.

– Våre elektrikere trenger det beste utstyret for at de skal lykkes. Derfor har vi valgt Nortel. De leverer god dekning, konkurransedyktige priser og gir valgmuligheter for små og mellomstore bedrifter, sier Norgeseliten-sjef Geir Syversen i meldingen.

Norgeseliten omfatter tilsammen 196 bedrifter.

Nortel-sjef Christian Pritchard sier Norgeseliten og kjedens bedrifter befinner seg midt i selskapets målgruppe av små og mellomstore bedrifter.

Nortel ble etablert i 2019 og notert på Euronext Growth i fjor høst.