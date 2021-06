Telenor-utfordrer inngår 5G-partnerskap

Telekom-selskapet Nortel inngår en strategisk partneravtale med Elteks datterselskap Ping Communication for leveranse av 5G sluttbrukerutstyr for fast mobilt bredbånd, det fremgår av en børsmelding fra selskapet.

– Gjennom samarbeidet med Ping Communications får vi tilgang til et produktspekter av høy kvalitet og effektive logistikkprosesser. Dette partnerskapet blir svært viktig for Nortels inntreden i markedet for 5G fast mobilt bredbånd i andre halvdel av 2021, sier administrerende direktør Christian Pritchard i Nortel.