DNB Markets: Ikke mye Myanmar-verdi som er priset inn

I en børsmelding fredag morgen skrev Telenor at selskapet er i en prosess med å vurdere mulige alternativer på grunn av den vedvarende situasjonen i Myanmar. Telenor skrev at de ikke inntil videre vil gi noen ytterligere kommentarer på salgsryktene.

DNB Markets-analytiker Frank Maaø forventer at antallet potensielle kjøpere av Telenors Myanmar-virksomhet vil være begrenset. Det skriver TDN Direkt.

I et case med flere budgivere, og med mulighet for konsolidering, mener analytikeren at frigjøringen av kapital fra et salg av Myanmar-virksomheten kan gi en lettelseseffekt avhengig, av salgsprisen. Maaø peker videre på at det neste grepet trolig vil være å starte prosessen med en Asia-exit .

– En exit vil også bety fjerning av betydelig usikkerhet, og etter vårt syn vil det være et nytt steg mot en fullstendig exit-prosess fra Asia "down the road", som igjen vil være nok en katalysator, skriver Maaø

Kinesiske interessenter

Reuters har rapportert at noen kinesiske investorene, som allerede har mobilvirksomhet i Myanmar, har blitt invitert til å legge inn bud på Myanmar-virksomheten til Telenor av Citi. De skal ha vist interesse for å kjøpe virksomheten.

DNB Markets mener at en salgspris på alt fra 0-10 milliarder kroner kan være mulig, avhengig av antallet og type budgivere.

Samtidig tror meglerhuset ikke det er mye Myanmar-verdi som nå er priset inn i Telenor-aksjen.