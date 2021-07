Telekomgigant med bedre kvartal enn ventet

Den nordiske telekomkjempen Telia Company la onsdag frem sine tall for andre kvartal 2021.

Telia fikk et justert driftsresultat før ned- og avskrivninger (EBITDA) før spesielle poster på 7,731 millioner svenske kroner i fjerde kvartal 2020, mot 7.737 millioner svenske kroner i samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport onsdag.

Konsensus fra analytikere, samlet inn av Infront, var en forventet justert EBITDA på 7.633 millioner svenske kroner, skriver Dagens Industri.

Videre hadde selskapet en økning i netto salg på 0,5 prosent opp fra 21.770 millioner svenske kroner i andre kvartal 2020 til 21.877 i andre kvartal 2021.

Telia Norge

Telia Norge fikk en justert EBITDA på 1.530 millioner kroner i fjerde kvartal 2020, mot 1.510 millioner kroner i samme periode året før.

Total nettoomsetning i Norge økte 3,5 prosent og var på 3.343 millioner kroner i andre kvartal 2021, mot 3.229 millioner i samme periode året før.

Kvartalet leverte også på andre områder for Telias norske datter. Selskapet signerte en rekordkontrakt med Posten Norge, der de skal levere en rekke telekomtjenester til Posten. Telia annonserte også i mars i år at de også skal levere kryptert kommunikasjon til 30 norske ambassader. I kvartalsrapporten skriver de også at de har signert avtale om å selge om lag halvparten av teletårnene i Norge til Brookfield og Alecta. Salget ventes ferdigstilt i fjerde kvartal 2021.

Videre mot 2023 setter selskapet seg mål om å være først ut i Norge med landsdekkende 5G-nett.