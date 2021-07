DNB Markets: – Risikoen har økt og avkastningen har gått ned

Denne uken har Telenor presentert sine kvartalstall. I en oppdatering fra DNB Markets slår analytiker Frank Maaø fast at et sterkt fokus på ESG, bærekraft og etiske standarder vil gjøre det vanskeligere for Telenor å gjøre det som er nødvendig for å lykkes i Asia i en bransje hvor politikk er svært viktig.

Analytikeren minner om at Telenor har støtt på utfordringer i land som Thailand, Pakistan og Bangladesh.

Økt risiko

«Ettersom risikoen har økt i Asia og avkastningen har gått ned, tror vi Telenor kan ta denne muligheten til å revurdere sin asiatiske tilstedeværelse gjennom en full gjennomgang av strategiske muligheter», skriver Frank Maaø i oppdateringen, ifølge TDN Direkt.

Maaø tror ikke Telenor vil være en stor aktør med helkontrollerte virksomheter i flere asiatiske land om fem år.

Ukens kvartalstall viste at Telenor fikk en EBITDA før poster på 12.353 millioner kroner i andre kvartal 2021, sammenlignet med 13.175 millioner kroner i samme periode i fjor. Omsetningen endte på 27.158 millioner kroner, mot fjorårets 28.978 millioner kroner.