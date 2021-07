Telenor klages inn til OECD etter Myanmar-salg

Hele 474 sivilrettslige organisasjoner har klaget inn Telenor til det norske kontaktpunktet (NCP) i Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), viser en liste E24 har fått tilgang til.

M1 Group anklages for å ha tette bånd til ulike diktatorer og skal ha «finansiert grusomheter», ifølge et innlegg fra Justice for Myanmar.

Telenor er kjent med klagen.

– Vi kan bekrefte at Telenor ASA har mottatt informasjon fra OECDs nasjonale kontaktpunkt i Norge om at det har mottatt en klage. Telenor vil svare det nasjonale kontaktpunktet i henhold til NCP-prosedyrer og vil i henhold til dette opprettholde konfidensialiteten i saksbehandlingen, sier informasjonssjef Tormod Sandstø i Telenor til E24.