Telenor øker 5G-tempoet

Telenor lanserer nå nye, høyere 5G-hastigheter på trådløst bredbånd, med nytt topp-produkt på 500 Mbps, går det frem av en pressemelding.

Samtidig kuttes prisen på 100 Mbps med 250 kroner til 749 kroner måneden, og for 60 Mbps med 50 kroner til 749 kroner måneden.

– 5G har en egenart og verdi som gjør det velegnet som bredbånd i hjemmet. Nå tar vi ytterligere steg med å befeste 5G som et attraktivt bredbåndsprodukt ved å tilby hastigheter med 200, 300 og 500 Mbps, sier Camilla Amundsen, leder for TV og bredbånd i Telenor i en kommentar.

– Helt uten graving

Trådløst bredbånd vil fortsatt leveres med ubegrenset datamengde over mobilnettet, i tillegg til en antenne som forsterker mobilsignalet. Alt utstyret er klargjort for 5G. Dette betyr at kunder kan bruke utstyret på dagens 4G-nett – og når 5G kommer der du bor, får du ifølge selskapet en glatt overgang til 5G-nettet.

– Fordelene er at kundene får et stabilt og lynraskt 5G-nett i hjemmet, helt uten graving og med kort leveringstid. I takt med at vi nå ruller ut 5G for fullt, forventer vi fortløpende å få flere husstander over på et høyhastighets og fremtidsrelevant bredbånd, sier Amundsen.