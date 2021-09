Telenor: Militærjuntaen i Myanmar krever å få overvåke mobilkommunikasjonen

– Utviklingen i landet siden militæret tok over har gjort det klart for oss at dersom vi blir i Myanmar, så må Telenor Myanmar aktivere overvåkingsutstyr – såkalt «intercept»-utstyr – til bruk av myndighetene i Myanmar, utdyper Telenor i en pressemelding onsdag.

I juli ble det kjent at Telenor vil selge Telenor Myanmar for 105 millioner dollar, rundt 900 millioner kroner, til libanesiske M1 Group. Det skjer etter at militærjuntaen tok makten i landet gjennom et kupp i februar i år.

Kjøpet er foreløpig ikke godkjent av Myanmars departement for transport og kommunikasjon, som styres av juntaen.

Ville ikke kommentere saken

Det danske mediet Danwatch skrev i juli at Telenor skal ha blitt tvunget til å utlevere informasjon, som adresser og anropshistorikk, til militærregimet. De skrev samtidig at Telenor ikke hadde gitt etter for press til å gi myndighetene direkte tilgang til overvåking av brukere.

Telenor ville ikke da uttale seg i frykt for ansattes sikkerhet, ifølge Danwatch.

– Vi har ikke anledning til å kommentere direktivene til myndighetene, sa informasjonssjef Tormod Sandstø i Telenor til NTB i juli.

Nå bekrefter altså Telenor at militærjuntaen krever å kunne overvåke mobiltrafikken, og at det er en av grunnene til at de vil selge seg ut av Myanmar.

Sanksjoner

– Overvåkingsutstyret det er snakk om i Myanmar, er gjenstand for både norske og internasjonale sanksjoner som gjør aktiveringen av dette utstyret uakseptabel for Telenor Group, skriver Telenor.

De legger til at det heller ikke er et juridisk rammeverk som sikrer selskapets kunder, ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og følger internasjonal lov i Myanmar i dag.

– Det vil derfor bryte med våre fundamentale verdier og standarder som selskap å aktivere dette utstyret, skriver Telenor.

Selskapet skriver videre at de av hensyn til sikkerheten til sine ansatte ikke har anledning til å si noe mer om ordrene Telenor Myanmar skulle få om å implementere overvåkingsutstyret.

Jobber for å forhindre aktivering

Det norske selskapet understreker at de har jobbet aktivt for å forhindre en aktivering av utstyret, at de til nå ikke har aktivert det og at de heller ikke vil aktivere det frivillig.

– Telenor er dypt bekymret for den stadig verre sikkerhets- og menneskerettighetssituasjonen som har oppstått som følge av militærets maktovertakelse i Myanmar og hvordan det påvirker befolkningen i landet, skriver de.

Selskapet er klare på at de har gjort alt for å kunne bli i Myanmar, men det er ikke lenger mulig for dem å opprettholde en tilstedeværelse i landet.

– Vi ser på et salg som den minst ufordelaktige løsningen, skriver Telenor.