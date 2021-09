Pareto Securities spår nesten 60 prosent oppside i telekom-aksje

Til tross for at Pareto Securities tror veksten til Ice Group vil ta seg opp i takt med gjenåpning av butikker, har netto økning i kundemasse i en periode ikke vært høyt nok for å nå sitt mål på mellomlang sikt om en markedsandel på 20 prosent, følge en analyse fra meglerhuset.

Pareto ser seg derfor nødt til å justere sitt kursmål til 22 fra 30 kroner pr. aksje, men fastholder sin kjøpsanbefaling.

Det tilsvarer en oppside på 57 prosent fra dagens kurs på 14,0 kroner.

Pareto justerer selskapets vekstestimater ned mellom 5 og 10 prosent. Kombinert med en større finansiell usikkerhet mener de derfor risikoen i aksjen har økt. Likevel finner de fremdeles den unike vekstsituasjonen selskapet befinner seg i attraktiv.