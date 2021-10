– Dette er viktig for oss å nå enda flere kunder, sa konserndirektør for Tele i Lyse-konsernet, Toril Nag, da hun fikk ordet på presentasjonen.

– Vi som begynte å bygge fiber, eller det som ble kalt «luksus-brebånd» av enkelte i starten, ser nå at det er like naturlig som å få inn vann og strøm når man bygger hus. Det er bare to måter å få godt bredbånd på, enten gjennom fiber eller gjennom en fiber-forlengelse gjennom 5G, sa Nag.

John-Eivind Velure opplyser til Finansavisen at Nkom ikke har stilt krav om at Altibox og de andre aktørene må bruke frekvensene over hele landet, men at Altibox, Telenor og Telia gjennom distriktsrabatten har forpliktet seg til å dekke spesifikke husholdninger.

«Alle» er fornøyd

Konserndirektør for Telia Norge, Stein-Erik Vellan, var også svært fornøyd med resultatet og også måten auksjonen ble gjennomført på.

– Telia er godt fornøyd og vi kan love at disse naturressursene vil bli godt utnyttet til fordel for kundene. Vi har et mål om å dekke halvparten av befolkningen i løpet av året og vi skal være først med landsdekkende 5G i løpet av 2023. Utrullingen går deretter, sa Vellan på presentasjonen.

Telenor, som er helt avhengig av fiber- og 5G-utrulling når de nå skal legge ned det gamle kobbernettet, lover fortsatt full fart:

– Med dette resultatet kan våre kunder være trygge på at Telenor også i fremtiden skal ha suveren mobildekning, og at 5G-opplevelsen blir fantastisk over hele landet. 5G-teknologien vil styrke flere samfunnskritiske tjenester, fremme innovasjon i næringslivet og få sterk positiv betydning for hver enkelt i samfunnet, sier Petter-Børre Furberg, i en uttalelse.

Staten ønsker bedre dekning og fart

– Vi ønsker at bredbåndskapasiteten og dekningen i nettene skal bli enda bedre, samt tidlig innføring av 5G, sa John-Eivind Velure i Nkom under fremleggelsen og la til:

– Det er betydelige frekvensressurser til alle fire aktører, som gjør at man kan tilby 5G med svært gode hastigheter rundt om i landet.

I auksjonen la man ut frekvenser i 2,6 gigahertz-båndet (Ghz) som skulle auksjoneres ut på nytt, mens det ble lagt ut helt nye frekvenser for mobilbruk i 3,6-båndet. I det første båndet var det lagt opp til minst tre vinnere, mens det i det siste var lagt opp til minst fire vinnere.

Nkom-direktøren påpekte at man i tillegg til å ville sikre en bærekraftig konkurranse også la vekt på å sikre en «rimelig inntekt» til staten og en effektiv bruk av ressursene i auksjonen.

I kan mobilselskapene fritt bruke frekvenser til den teknologien de vil. Men etter hvert som databruken øker er alle i gang med å fase ut 3G, oppgradere 4G og rulle ut mer 5G.