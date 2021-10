Nkom vil passe på at Telenors kunder ikke kommer i marginskvis

Nkom har sendt EFTAs overvåkningsorgan (ESA) utkast til vedtak om prisregulering av Telenor for grossisttilgang til fast trådløst bredbånd. Telenor vil bli underlagt et krav om å ikke sette kjøpere av tilgang i marginskvis, ifølge en Nkom-melding mandag.

Nkom varslet 13. oktober 2020 at Telenor vil bli pålagt å tilby tilgang til fast trådløst bredbånd til priser som innebærer at kjøper av tilgang ikke settes i marginskvis.

«For å sikre at reguleringen overholdes, vil Nkom gjennomføre marginskvistester og bruttomargintester av Telenors sluttbrukerprodukter for fast trådløst bredbånd. Slike tester vil normalt gjennomføres to ganger i året», skriver Nkom.

Nkom har utarbeidet prinsipper for marginskvistester og utviklet en marginskvismodell for fast trådløst bredbånd. Forslagene var på nasjonal høring sommeren 2021. På bakgrunn av høringen har Nkom gjort enkelte justeringer av marginskvisprinsippene og tilhørende modell, og utkast til vedtak sendes nå til ESA for gjennomgang, opplyses det.

ESA har frist på én måned til å gi eventuelle kommentarer. Etter at ESA har gitt sin tilbakemelding, vil Nkom i størst mulig grad ta hensyn til ESAs kommentarer, og fatte endelig vedtak om marginskvisregulering for fast trådløst bredbånd.