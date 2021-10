Telenor må punge ut 15 mill.

Nkom har nå konkludert med at Telenor blir ilagt et overtredelsesgebyr på 15 millioner kroner. Gebyret er for brudd på ikke-diskrimineringsforpliktelsen i grossistmarkedet for lokal tilgang til faste aksessnett (marked 3a).

Det fremgår av en Nkom-melding tirsdag.

– Vår vurdering er at Telenor har opptrådt uaktsomt ved overtredelsen av ikke-diskrimineringsforpliktelsen, og i strid med de særskilte forpliktelser Telenor er pålagt som tilbyder med sterk markedsstilling i grossistmarkedet for lokal tilgang til faste aksessnett (marked 3a), sier Hans Jørgen Enger, leder av Konkurranseavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Nkom varslet 5. mars 2021 at Telenor ville bli ilagt et overtredelsesgebyr på 15 millioner kroner for brudd på ikke-diskrimineringsforpliktelsen i grossistmarkedet for lokal tilgang til faste aksessnett.