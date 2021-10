Oktober er blitt en litt kjipere måned enn hva konsernsjef Sigve Brekke så for seg da begynnelsen av måneden da Telenor ble utpekte av analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities som en av favorittene for oktober.

For tirsdag ble det kjent at telekjempen blir ilagt et overtredelsesgebyr på 15 millioner kroner fra Nkom for brudd på ikke-diskrimineringsforpliktelsen i grossistmarkedet for lokal tilgang til faste aksessnett (marked 3a).

Samme dag har også JP Morgan gått igjennom papirene sine og besluttet å nedjustere kursmålet til Telenor fra 156 til 152 kroner år. aksje. Det tilsvarer likevel en oppside på drøye 10 prosent fra tirsdagens kurs.

I begynnelsen av oktober kom det også frem at konsensusestimatet for Telenor tyder på en inntektsnedgang. Analytikerne som Telenor har hentet tall fra venter at selskapet vil få en omsetning på 27.718 millioner kroner. Det vil i så fall være en tilbakegang fra samme periode i fjor da telegiganten fikk en omsetning på 30.005 millioner kroner.

Telenor legger frem tallene for tredje kvartal 28. oktober.