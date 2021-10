Ericsson overgikk forventningene

Ericsson overgikk forventingene i tredje kvartal etter at de fikk en ordentlig salgsboost i Nord- og Sør-Amerika og Europa, etter at salget i Kina stupte.

Den svenske telekomleverandøren kunne vise til resultat etter skatt på 5,8 milliarder svenske kroner, som tilsvarer cirka 5,65 milliarder kroner. En økning på 4 prosent fra samme periode i fjor.

Kina svikter

Salget falt derimot med rundt 2 prosent, fra 57,5 til 56,3 milliarder svenske kroner, etter et stort salgssvikt i Kina i tillegg til forstyrrelser i forsyningskjeden sent i tredje kvartal.

«Gjennom kontinuerlige tiltak for å styrke den global forsyningskjeden, har vi unngått at kundene er blitt påvirket av forstyrrelser. Imidlertid så vi sent i tredje kvartal en viss innvirkning på salget fra forstyrrelser i forsyningskjeden, og slike problemer vil fortsette utgjøre en risiko», sa konsernsjef Bôrje Ekholm i forbindelse med fremleggelsen.

På forhånd var det ventet at svenskene ville få et resultat etter skatt på 4,86 milliarder, etter å ha fått inn 58,3 milliarder på salg, viser tall MarketWatch har hentet inn fra FactSet.

Ericsson har tidligere advart om at Sveriges forbud mot å benytte visse typer utstyr fra Kina kan føre til en gjengjeldelse ovenfor selskapet, og tirsdag kom det frem at salget til Fastlands-Kina har falt med 3,6 milliarder.

«Som en konsekvens av den reduserte markedsandelen på Fastlands-Kina har vi planer om å endre størrelsen på salgs- og leveringsorganisasjonen vår i landet, fra og med fjerde kvartal, og legger til våre restruktureringskostnader» sa Ekholm.