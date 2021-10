Nortel-avtale for ny plattform

Nortel inngår en avtale med Erate og Telenor som gjør at mobilselskapet blir Norges eneste frittstående virtuelle nettverksoperatør (MVNO) i bedriftsmarkedet, melder selskapet torsdag.

– Dette er et betydelig løft for Nortel, våre kunder og fremtidige kunder. Overgangen gir mange fordeler for kundene våre og gjør oss i stand til å utfordre teleduopolet enda sterkere, sier adm. direktør Christian Pritchard i Nortel.

– Vi kan ta en lederposisjon på innovasjon, produktporteføljen blir utvidet betraktelig og Nortel kan i økt grad skreddersy løsninger basert på den enkelte kundes behov, sier han.

Nortel vil være klar med MVNO-plattformen i løpet av første halvår i 2022, opplyses det.