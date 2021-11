Telenor har fra andre kvartal i år tatt Myanmar ut av hovedregnskapet og bokført virksomheten som «eiendel for salg». Denne posten bidro med et overskudd på 427 millioner i tredje kvartal, opp fra 274 millioner ett år tidligere.

Telenor (Mill. kr) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 27.411 28.408 Driftsresultat 6.091 7.933 Resultat før skatt 4.482 7.301 Resultat etter skatt 2.642 5.449

– Streng lockdown

Telenor trekker frem at blant annet Thailands økonomi er kraftig rammet av redusert turisme under pandemien og at landet har innført «streng lockdown» gjennom tredje kvartal etter at smitten blusset opp i juli.

I Bangladesh har det vært nedstenginger fra april til august, mens det i Malaysia har blitt mer åpent utover i september.

Telenor regner likevel med at reiseaktivitet og dermed også utenlandsbruk av mobil, med tilhørende roaming-inntekter, «trolig vil forbli lave frem til restriksjoner er løftet og nivået på massevaksinasjoner har tatt seg opp».

Ser man på regnskapet for Thailand, så falt trafikk- og abonnementsinntekter med tre prosent, «hovedsakelig grunnet lavere ARPU» (lavere månedlig snittinntekt per kunde). Selv om driftskostnadene falt tre prosent, falt likevel brutto driftsresultat fire prosent.

Målt i kroner falt omsetningen fra 5,6 til 5,1 milliarder kroner, målt mot samme periode i fjor. Driftsresultatet falt fra 701 til 463 millioner.

Mens man kapret 26.000 nye kunder i Thailand, økte antallet i Malaysia med hele 148.000. Der var den finansielle utviklingen relativt stabil.

I Malaysia forbereder man seg nå på sammenslåingen med Axiata-eide Celcom.

I Bangladesh steg trafikk- og abonnementsinntektene med to prosent, selv om landet ble «hardt rammet» av nedstengninger fra juli og utover, ifølge Telenor. Samlet omsetning falt fra 3,8 til 3,8 milliarder, mens driftsresultatet falt fra 1,8 til 1,6 milliarder.

I Pakistan steg trafikk- og abonnementsinntektene med hele syv prosent og man sikret seg 48.000 nye mobilkunder. Omsetningen økte fra rett under til rett over 1,4 milliarder kroner, mens driftsresultatet steg fra 270 til 305 millioner.

Gleder seg over finsk-dansk oppgang

I Norge faller omsetningen til Telenor tilbake et par hundre millioner til 6,3 milliarder, mens driftsresultatet også faller fra 1,86 til 1,68 milliarder. Selskapet melder at de får inn flere kunder på fiber, mens frafallet på eldre bredbåndsteknologier er større, slik at antallet bredbåndskunder er ned med 12.000.

Antallet mobilkunder falt med 1.000 i kvartalet, men snittinntjeningen er opp fra 348 til 357 kroner per bruker per måned, målt mot samme periode i fjor.

I Sverige falt omsetningen noe til 2,1 milliarder, mens driftsresultatet er ned fra 786 til 500 millioner.

– Finland og Danmark leverer et svært sterkt kvartal med økning i abonnements- og trafikkinntekter på fire prosent, påpeker Sigve Brekke.

I det svært konkurranseutsatte danske markedet klarte Telenor å øke omsetningen fra 1,29 til 1,35 milliarder, mens driftsresultatet økte fra 117 til 142 millioner. Snittinntekten per mobilkunder økte fra 161 til 163 kroner, mot samme periode i fjor.

I DNA i Finland falt omsetningen noe til 1,82 milliarder, mens driftsresultatet gikk fra 314 til 233 millioner. Samtidig klarte man å sikre 13.000 nye mobilkunder.

Telenor Internasjonal leverandør av kommunikasjonstjenester og en av verdens største mobiloperatører.

Hovedkvarteret ligger på Fornebu i Bærum.

Konsernsjef er Sigve Brekke.

Konsernet har virksomheter i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Thailand (dtac), Malaysia (Digi), Bangladesh (Grameenphone), Pakistan og Myanmar.

Har kontorer i enda flere land.