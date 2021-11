Nokia knuste forventningene da selskapet la frem resultatene for tredje kvartal. Driftsresultat kom på 633 millioner euro, mens det var på forhånd ventet et resultat på 488 millioner euro, viser tall hentet inn av Refinitiv. Samtidig som at resultatet var en forbedring på over 30 prosent fra samme periode i fjor.

Omsetningen kom på 5,4 milliarder euro, opp fra 5,3 milliarder i samme periode 2020. Det var for øvrig i tråd med analytikernes forventninger, melder CNBC.

SER KOMMENDE CHIP-PROBLEMER: Nokias konsernsjef Pekka Lundmark. Foto: Bloomberg

Store 5G-etterspørsel

Det var den høye etterspørselen etter 5G-utstyr som bidro til det gode resultatet, men finnene advarer mot at den globale mangelen på halvledere vil føre til forstyrrelser i forsyningskjeden.

– For øyeblikket er vi begrenset av tilgjengelighet av halvledere, som vil påvirke Q4, og det er godt mulig at denne utfordringen vil bli større før den begynner å bli bedre, sa konsernsjef Pekka Lundmark i et intervju ifølge CNBC da kvartalsrapporten ble lagt frem.

Nokia vant i juli sin første 5G-kontrakt i Kina. «Seieren» kom samtidig som at den svenske rivalen Ericsson taper andeler i Kina, etter at svenske myndigheter i fjor bestemte seg for å utestenge kinesiske leverandører fra landets 5G-nettverk.

Ifølge Lundmark har pengene begynt å komme inn fra Kina, men at det tilgjengelige markedet for ikke-kinesiske selskaper er begrenset.