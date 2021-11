Vil reposisjonere Telenor i Sverige

I tredje kvartal 2021 falt abonnements- og trafikkinntektene til Telenor Sverige med fire prosent fra nivået i tredje kvartal 2020.

I Sverige har Telenor den seneste tiden migrert kundene sine over til ny IT-plattform, og i den perioden sier konsernsjef Sigve Brekke til TDN Direkt at de ikke har kunnet vært like offensive i markedet på nye produkter og tjenester. Fremover påpeker konsernsjefen imidlertid at de skal være offensive.

Klar for vekst

— Jeg føler at vi nå har lagt det mer grunnleggende bak oss, og med de nye kundene vi også har fått, så er vi nå klare til å begynne også å vokse abonnementsinntekter igjen, sier han.

Brekke legger til at selskapet vil reposisjonere Telenor-merket i Sverige, samt at de ser vekstpotensial i tilbudet til små og mellomstore bedrifter.

— Der konkurransen fortsatt er veldig tøff det er på B2B, og spesielt på offentlig sektor, sier han, og legger til:

— Vi har valgt å fokusere på den private delen av B2B-markedet, og der forsøker vi å fokusere på tjenester på toppen av datatilgang. En slik tjeneste er private nettverk, som vi nå jobber sammen med de litt større bedriftene på å levere, sier Telenor-sjefen.

Hva skjer i Myanmar?

8. juli meldte Telenor om inngåelsen av en avtale om salget av Telenor Myanmar til M1 Group for 2021 for 105 millioner dollar, forutsatt regulatoriske godkjenninger i Myanmar.

Brekke sier det har vært kontakt mellom regulatøren og Telenor lokalt.

— Regulatøren har stilt en del avklaringsspørsmål i forbindelse med søknaden vår, og det har vi da fulgt opp og svart på, sier Brekke og legger til at de avventer et svar fra regulatøren, men at han ikke vet når det kommer.