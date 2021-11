Nortel økte omsetningen kraftig – sikter fortsatt mot 100 mill.

Nortel endte med en omsetningen på 27,04 millioner kroner i tredje kvartal, tilsvarende en vekst på 21 prosent sammenlignet med forrige kvartal og 151 prosent mot samme periode i fjor.

I årets ni første måneder har selskapet hatt 67 millioner kroner i inntekter, opp 231 prosent målt mot 2020.



Justert EBITDA endte på minus to millioner kroner i perioden, mot et justert EBITDA på minus fem millioner kroner i forrige kvartal. I kvartalet signerte Nortel avtaler med blant annet Spilka Gruppen, som leverer komplette dør og vindusløsninger samt fasadeløsninger for byggebransjen, elektrikerkjeden Sikringen og medlemsbedriften Abicon Elektro i Viken.

Nortel opprettholder målsettingen om en omsetning opp mot 100 millioner kroner i 2021. Så langt i år er omsetning på 67,24 millioner kroner, mot 20,32 millioner i fjor.

Les hele kvartalsrapporten her.