– Jeg vil ikke guide noe for neste år, men vi er et vekstselskap, sier Christian Pritchard, gründer og administrerende direktør i mobilselskapet Nortel i et intervju med Finansavisen TV.

Etter to år i drift og ett år på Børs har utfordreren i bedriftsmarkedet nå bikket 20.000 kunder og denne uken kom regnskapet for tredje kvartal. Kundetallet er oppe 21.900.

Per tredje kvartal hadde Nortel en omsetning på 27 millioner i tredje kvartal, noe som løftet omsetningen så langt i år til 67 millioner.

Pritchard sier at selskapet tror de vil nå 100 millioner i år, men vil altså ikke spå neste år.

Samtidig som selskapet vokser raskt, så taper de fortsatt penger.

Driften gikk ni millioner i minus i kvartalet og bunnlinjen endte på -7,2 millioner. Så langt i år er tapet oppe i 23,8 millioner.

– Når tror dere driften og deretter bunnlinjen går i pluss?

– Vi ser en betydelig forbedring på EBITDA-nivåene fra andre til tredje kvartal, fra minus fem til minus to millioner, sier Pritchard og forklarer at en større kundebase bidrar til dette.

– Vi har også en vekstkostnad, anskaffelseskost per kunde. Vi ser at vi må opp i rundt 55.000 kunder for å gå break-even, sier han.

Så langt i år har selskapets drift tømt kassen for 12 millioner, mens det er gått med 25,8 millioner på investeringer. Kontantbeholdningen har krympet fra 61 til 24 millioner.

I kvartalsrapporten melder selskapet at de har fått en ny kreditt fra DNB på 35 millioner.

– Holder den kreditten fra DNB f or å komme til rundt de 55.000 kundene du trenger?

– Med den rammen som er tilført fra DNB er vi fullfinansiert ut løpet til dette snur, sier Pritchard.

– Så det kommer ingen emisjoner?

– Nei, det er ikke planlagt noen emisjoner i Nortel