Nortel sikrer seg ny avtale

Nortel har i samarbeid med Mobit Hamar blitt tildelt en kontrakt på å levere mobiltelefoni og teletjenester til kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja, opplyses det i en børsmelding.

Leveransene omfatter blant annet nærmere 1.000 Sim-kort og Mobile bredbånd, 1.000 M2M (maskin til maskin), samt integrasjon på ulike plattformer. RegionData anslår totalverdien på kontrakten til 12-15 millioner kroner.

– Norske kommuner stiller høye krav til sine leverandører. At RegionData valgte vårt tilbud, viser at vi er svært godt rustet til å utkonkurrere duopolet som Telenor og Telia har utgjort i det norske markedet for bedrifter og offentlige virksomheter, sier adm. direktør Christian Pritchard i Nortel.