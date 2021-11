Telenor inngår strategisk partnerskap med Google

Telenor har inngått et strategisk partnerskap med Google Cloud for å utforske nye samarbeidsområder, definere viktige strategiske initiativ og styrke Telenors digitale tjenester.



«Telenor utvider og digitaliserer sine tjenester og fortsetter dermed å være med på å modernisere telekomsektoren. Nettverket er i økende grad basert på software og Telenor utforsker hvordan man kan utnytte både Google Clouds ekspertise i datastyring, maskinlæring, kunstig intelligens og deres infrastruktur for å bringe sammen komplementære teknologier til Telenors kunder og til samfunnet generelt», heter det i meldingen.