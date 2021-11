I et vedtak fra 2018 besluttet Konkurransetilsynet å ilegge Telenor overtredelsesgebyr på 788 millioner kroner. Gulating lagmannsrett opprettholdt vedtaket.

Telenor har anket dommen til Høyesterett, men ankesaken er nå avvist. Rettssaken mellom Telenor og Konkurransetilsynet gjelder en prismodell Telenor hadde i en grossistavtale med Network Norway tilbake i perioden 2010-2014.

Telenor har ment at avtalen var i tråd med konkurransereglene og lovlig, og at den ga økt konkurranse til fordel for kundene.

Gebyret vil bli regnskapsført i fjerde kvartal (Q4) og klassifisert som «other items».