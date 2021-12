Ericsson erstatter Huawei i Spania

Det spanske telekomselskapet Telefonica har kjøpt 5G-nettverksutstyr fra Ericsson for å erstatte noe av Huawei-utstyret som er blitt installert i Spania.

Utskiftingen av mobilnettverksutstyret er en del av telekjempens strategi fra 2019 for å få flere leverandører, skriver Reuters.

Utstyret som nå skal erstattes, er Huawei-utstyr som ble kjøpt inn før selskapet bestemte seg for å få flere underleverandører. Det er ikke kjent hvor mye utstyr den spanske telekomkjempen har kjøpt fra Ericsson eller når det ble gjennomført.

Avgjørelsen fra 2019 om å diversifisere leverandører kom samtidig som den den globale markedslederen innen nettverksutstyr, Huawei, havnet midt i en konflikt mellom Kina og USA. USA hevder at selskapets utstyr kan bli brukt av kinesiske myndigheter til spionasje, til tross for at både Huawei og myndighetene i Beijing har nektet for dette.

Da Telefonica kunngjorde strategiendringen for to år siden, sa de også at beslutningen om å diversifisere var av ren teknisk natur og at de ikke hadde sett noen bevis som støttet oppom de amerikanske påstandene.