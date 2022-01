Nortel signerer ny avtale

Greencarrier har valgt Nortel som leverandør av telecom-tjenester under en avtale på to år i samarbeid med Mobit Åssiden i Drammen, opplyses det i en børsmelding.

Avtalen omfatter en telecomleveranse av betydning for alle ansatte i Norge, som teller over 320 brukere av telecom- tjenester.

– Dette er en avtale av stor betydning for Nortel, mange brukere med store krav til oppetid, store datamengder og god dekning. I tillegg viser dette at Nortels forlengede arm gjennom Mobit samarbeidet gir resultater og er noe markedet etterspør for å få lokal oppfølging gjennom avtaleperioden, sier Nortel-sjef Christian Pritchard i en kommentar.