Telenor selger seg ut av joint venture i Myanmar

Telenor Group og Yoma Strategic har inngått en avtale om et salg av Telenors 51 prosents eierandel i Digital Money Myanmar Limited til Yoma MFS Holdings Pte. Ltd, et datterselskap av Yoma Strategic, opplyses det i en børsmelding.

Prislappen er på 53 millioner dollar.

Datterselskapet finansieres av et konsortium ledet av Yoma Strategic, og transaksjonen forutsetter endelig ferdigstillelse av denne finansieringen.

Avtalen mellom Yoma Strategic og Telenor Group konkluderer salgsprosessen som ble annonsert i juni 2020. Transaksjonen forutsetter regulatorisk godkjenning fra sentralbanken i Myanmar.

Selskapet ble etablert i november 2016 som et joint venture mellom Yoma Bank og Telenor Group.