Militærjuntaen godkjenner Telenor-exit fra Myanmar

M1 Group vil gå sammen med med Myanmars Shwe Byain Phyu Group for en overtagelse av Telenors virksomhet i landet, sier tre kilder til Reuters fredag.

Militærjuntaen i Myanmar har søkt en lokal kjøper av Telenors virksomhet i landet.

De godkjente i desember et partnerskap mellom M1 Group og Shwe Byain Phyu Group, ifølge kildene. To av kildene sa at Shwe Byain Phyu ville være majoritetsaksjonær. 8. juli meldte Telenor om inngåelsen av en avtale om salget av Telenor Myanmar til M1 Group for 105 millioner dollar, forutsatt regulatoriske godkjenninger i Myanmar.

8. november meldte Reuters med henvisning til kilder at militærjuntaen ønsket et deleierskap av virksomheten med et lokalt selskap. Kildene sa også da at M1 Group var i samtaler med Shwe Byain Phyu Group.

