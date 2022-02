Apple – med iPhone, iPad og Mac blant sine fremste varemerker – la fredag frem rapporten for første kvartal i regnskapsåret 2022.

Teknologikjempen oppnådde den høyeste omsetningen noensinne i et kvartal, med en salgsvekst på over 11 prosent, til tross for forsyningsutfordringer og de langvarige effektene av pandemien.

Apple slo analytikerestimatene for salg i alle produktkategorier, med unntak for iPads, mens inntektene på tjenester fikk et hopp på hele 24 prosent år over år.

Kursmålfest

Rapporten fikk stående applaus i markedene, som sendte Apple-aksjen opp 4 prosent i førhandelen i USA fredag.

Resultatene og utsiktene for selskapet fikk også mange analytikere på Wall Street til å spå en større oppside for aksjen i år, ifølge en CNBC-artikkel.

En av toppanalytikerne på Wall Street, Katy Huberty i Morgan Stanley, beskrev Apples kvartal som «ekstremt rent», og hevet kursmålet til 210 dollar pr. aksje, opp fra 200 dollar.

Rekken med kursmålsendringer som kom i kjølvannet av rapporten ble omtalt som bemerkelsesverdige. Hele åtte analytikere hevet Apples kursmål betydelig, og opp mot 16 prosent.

Like etter at børsene åpnet i USA fredag steg Apple-aksjen nærmere 6 prosent, og ble handlet for 165 dollar pr. aksje, opp fra 159 dollar torsdag.