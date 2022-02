Sivilsamfunn i Myanmar ber regjeringen stanse Telenor-salg

Organisasjonene mener at salget kan føre til forfølgelse, arrestasjoner og tortur av menneskerettighetsaktivister, fremgår det i et brev adressert til høytstående medlemmer av den norske regjeringen, deriblant statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

I fjor sommer ble det kjent at Telenor vil selge hele sin mobilvirksomhet i Myanmar til libanesiske M1 Group. Nyhetsbyrået Reuters meldte tidligere i januar at Telenor skal ha fått militærjuntaens velsignelse til salget.

Brevet er blant annet signert Forum for utvikling og miljø, på vegne av sivilsamfunn i Myanmar. De gjengir stor bekymring for at salget kan føre til at militærjuntaen kan få tilgang til sensitive persondata fra selskapets 18 millioner telefonkunder i landet.

– Uforenlig med norsk menneskerettssyn

– Å stoppe salget av Telenor Myanmar vil vise at den norske regjeringen tar situasjonen og arbeidet for menneskerettigheter på alvor. Mangel på handling vil på den andre siden negativt påvirke Norges rykte som en langvarig forsvarer av fred og menneskerettigheter globalt, avslutter brevet.

Forrige uke ble det potensielle salget også kritisert av menneskerettighetsekspert Hanne Sophie Greve.

– Norge sitter i Sikkerhetsrådet for å bevare grunnleggende menneskerettigheter, men nå bøyer Telenor seg for et regime som i aller høyeste grad truer disse rettighetene, sa Greve til Dagens Næringsliv.

– Ingen enkle løsninger

Telenors kommunikasjonsdirektør Gry Rohde Nordhus har sagt til DN at situasjonen i Myanmar er svært krevende.

– I en så vanskelig sikkerhetssituasjon som den vi opplever i Myanmar nå, er det ingen enkle løsninger. Vi må balansere en rekke vanskelige hensyn og har kommet til at salg er den minst ufordelaktige løsningen, sa Nordhus.

NTB